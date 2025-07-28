В Турции подтвердили новость о переходе Жедсона Фернандеша в «Спартак»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

— Правда ли, что клубы договорились о переходе Жедсона?

— Да, это так, — сказал Дикме «СЭ».

Фернандеш выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 26-летний хавбек забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего португальца в 18 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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