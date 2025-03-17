Андрей Федун — о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Жалко, что было мало футбола, но, как говорят, очки не пахнут»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Как оцените результат игры?

— Всегда прекрасно, когда команда побеждает. Как говорят, очки не пахнут — двигаемся вперед. Жалко, что было мало футбола: дергали друг друга, били по ногам. Хочется, чтобы больше играли в футбол.

— Это вина судьи?

— Нет, просто у всех слишком большое желание победить.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Александр Абустин