17 марта, 15:21

Андрей Федун объяснил значение слов про визит брата: «Я имел в виду победу «Спартака» в чемпионате»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» высказался на тему приезда бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна в Москву.

— Вы сказали, что Леонид Арнольдович приедет после победы, про какую победу шла речь?
— Я имел в виду победу в чемпионате.

Ранее Федун рассказал, когда бывший владелец команды может приехать в Москву.

Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год. В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций клуба, Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Александр Абустин

