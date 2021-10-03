Андрей Червиченко: «За возмущение руководителей «Краснодара» клуб начинают цинично и нагло прибивать»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).
«Это просто безобразие! Бедный «Краснодар» судьи прибивают и прибивают. Самое мерзкое это то, что за возмущения руководителей клуба их начинают прибивать еще более цинично и нагло. Такие вещи происходят не в первый раз. Когда приходит угроза из вне они соединяются и начинают коллективную месть. Может быть, эти персонажи понимают, что идут на выход и исполняют дембельский аккорд. Появление нового руководителя судейского корпуса омрачено таким беспределом», — сказал Червиченко «СЭ».
В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю