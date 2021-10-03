Андрей Червиченко: «За возмущение руководителей «Краснодара» клуб начинают цинично и нагло прибивать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).

«Это просто безобразие! Бедный «Краснодар» судьи прибивают и прибивают. Самое мерзкое это то, что за возмущения руководителей клуба их начинают прибивать еще более цинично и нагло. Такие вещи происходят не в первый раз. Когда приходит угроза из вне они соединяются и начинают коллективную месть. Может быть, эти персонажи понимают, что идут на выход и исполняют дембельский аккорд. Появление нового руководителя судейского корпуса омрачено таким беспределом», — сказал Червиченко «СЭ».

В компенсированное время в штрафной площади ЦСКА мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не зафиксировал нарушение правил.