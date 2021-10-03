Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сентября
Полузащитник Клаудиньо признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам сентября, сообщает официальный сайт клуба.
В голосовании бразилец набрал 50,2 процента голосов болельщиков. Вторым стал полузащитник Вильмар Барриос (13,46 процента), на третьей строчке — нападающий Артем Дзюба (8,78 процента).
Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В минувшем месяце 24-летний хавбек забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-03-kak-tolko-uslyshal-gimn-ligi-chempionov-po-spine-pobezhali-murashki-kak-klaudino-provel-sentyabr.htm
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