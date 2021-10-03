У капитана тульского «Арсенала» Костадинова перелом скулы, футболисту сделают операцию
Полузащитник тульского «Арсенала» Георгий Костадинов получил перелом скулы в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0), сообщает Sportal.bg.
По информации источника, 31-летний болгарин перенесет операцию и пропустит несколько недель. Сообщается, что после в первые несколько недель после операции футболист будет играть в защитной маске. Точные сроки восстановления Костадинова станут известны после хирургического вмешательства.
В сезоне-2021/22 Костадинов принял участие в 11 матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Вчера, 2 октября на 74-й минуте игры с «Химками» игрок столкнулся с полузащитником химчан Александром Трошечкиным, после чего упал на газон и потерял сознание. Врачи унесли болгарина с поля на носилках.
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