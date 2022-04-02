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2 апреля, 23:53

«Это мужская игра, а не балет». Червиченко — о погодных условиях в дерби «Локомотив — «Спартак»

Червиченко считает, что наличие снега не может быть оправданием для отмены матча
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о погодных условиях во время матча 23-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Локомотивом».

«Это мужская игра, а не балет. На поле мужчины, которые от снегопада не растают, и ничего с ними не произойдет. Поле скользкое и в дождь. Есть четкие регламентации, когда матч можно проводить, а когда нет. Я не припоминаю, чтобы в каком-то регламенте были ограничения из-за чистоты снежного покрова, из-за его глубины или другие регламентирующие факторы, по которым из-за количества снега можно отменять матч. Для этого у нас, на всякий случай, есть желтые и оранжевые мячи, которые сделали, чтобы играть в снежную погоду. Поэтому наличие снега, на мой взгляд, не может быть оправданием для отмены матча», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Червиченко также отметил, что во втором тайме футболисты играли на нормальном газоне, так как снегопад закончился.

«Тем более, во втором тайме играли на нормальном, зеленом газоне. Первый тайм был веселый и курьезный, со всякими нарушениями, со всякими вещами, которые обязательно присутствуют на скользком поле. Обе команды играли в одинаковых условиях», — добавил Червиченко.

«Локомотив» (37 очков) после домашней победы идет пятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и имеет матч в запасе. «Спартак» занимает десятое место (27 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
0
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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