Червиченко считает, что наличие снега не может быть оправданием для отмены матча

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о погодных условиях во время матча 23-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Локомотивом».

«Это мужская игра, а не балет. На поле мужчины, которые от снегопада не растают, и ничего с ними не произойдет. Поле скользкое и в дождь. Есть четкие регламентации, когда матч можно проводить, а когда нет. Я не припоминаю, чтобы в каком-то регламенте были ограничения из-за чистоты снежного покрова, из-за его глубины или другие регламентирующие факторы, по которым из-за количества снега можно отменять матч. Для этого у нас, на всякий случай, есть желтые и оранжевые мячи, которые сделали, чтобы играть в снежную погоду. Поэтому наличие снега, на мой взгляд, не может быть оправданием для отмены матча», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Червиченко также отметил, что во втором тайме футболисты играли на нормальном газоне, так как снегопад закончился.

«Тем более, во втором тайме играли на нормальном, зеленом газоне. Первый тайм был веселый и курьезный, со всякими нарушениями, со всякими вещами, которые обязательно присутствуют на скользком поле. Обе команды играли в одинаковых условиях», — добавил Червиченко.

«Локомотив» (37 очков) после домашней победы идет пятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и имеет матч в запасе. «Спартак» занимает десятое место (27 очков).