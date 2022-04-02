Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) прокомментировал слова экс-куратора системы подготовки молодежи красно-белых Владимира Кузьмичева. Последний рассказал, что покинул клуб из-за разногласий с техническим директором академии Антаром Яхья.

— Слышали ли вы слова экс-директора академии Кузьмичева? Что думаете о них?

— Я думаю, это ошибка. Он говорил о 7 страницах, который прислал Яхья. Может быть, у него закончилась бумага в принтере. Я также читал эти листы, эти документы. Там было намного больше 7 страниц. Это долгая история, о которой я поговорю позже. Я не хочу от этом говорить. Сначала я поговорю с Кузьмичевым, потом с журналистами. Кузьмичев сейчас не работает в «Спартаке». Это не та проблема, о которой надо думать сейчас.