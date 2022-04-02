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2 апреля, 23:49

«Это не та проблема, о которой надо думать». Каттани — о словах Кузьмичева

Спортивный директор «Спартака» Каттани заявил, что должен поговорить с Кузьмичевым
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) прокомментировал слова экс-куратора системы подготовки молодежи красно-белых Владимира Кузьмичева. Последний рассказал, что покинул клуб из-за разногласий с техническим директором академии Антаром Яхья.

— Слышали ли вы слова экс-директора академии Кузьмичева? Что думаете о них?

— Я думаю, это ошибка. Он говорил о 7 страницах, который прислал Яхья. Может быть, у него закончилась бумага в принтере. Я также читал эти листы, эти документы. Там было намного больше 7 страниц. Это долгая история, о которой я поговорю позже. Я не хочу от этом говорить. Сначала я поговорю с Кузьмичевым, потом с журналистами. Кузьмичев сейчас не работает в «Спартаке». Это не та проблема, о которой надо думать сейчас.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
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