«Хорошая сделка. Могли поправить нашу финансовую ситуацию». Каттани — об уходе Айртона из «Спартака»

Спортивный директор футбольного «Спартака» Лука Каттани рассказал о переходе защитника Айртона во «Фламенго».

— Айртон покинул Спартак — это проблема?

— Он не покидал «Спартак». Мы продали его. В этом есть разница. Это хорошая сделка. Все очень просто. Мы могли поправить нашу финансовую ситуацию.

24-летний игрок покинул «Спартак» на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Айртон перешел в «Спартак» в конце 2018 года из состава принципиального соперника «Фламенго» — «Флуминенсе». С тех он провел за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Бразильский защитник в январе подписал новый контракт со «Спартаком» сроком до лета 2026 года.