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2 апреля, 23:59

«Хорошая сделка. Могли поправить нашу финансовую ситуацию». Каттани — об уходе Айртона из «Спартака»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Айртон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор футбольного «Спартака» Лука Каттани рассказал о переходе защитника Айртона во «Фламенго».

— Айртон покинул Спартак — это проблема?

— Он не покидал «Спартак». Мы продали его. В этом есть разница. Это хорошая сделка. Все очень просто. Мы могли поправить нашу финансовую ситуацию.

24-летний игрок покинул «Спартак» на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Айртон перешел в «Спартак» в конце 2018 года из состава принципиального соперника «Фламенго» — «Флуминенсе». С тех он провел за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Бразильский защитник в январе подписал новый контракт со «Спартаком» сроком до лета 2026 года.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
Лука Каттани
3
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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