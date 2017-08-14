Андрей Будогосский: "Сельдяков успешно отсудил матч ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Владимир Сельдяков хорошо отработал на матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1). Руководитель отметил, что судья не допустил ошибок и оценил его профессиональный рост.

– На мой взгляд, Сельдяков отсудил успешно, – цитирует ТАСС Будогосского. – Какие-то ошибки всегда бывают, в любом матче не бывает игр, в которых судья не допустил бы ни одной ошибки. Другой вопрос, насколько они значимые и как влияют на ход встречи и на ее результат. Полагаю, что Сельдяков таких ошибок не допустил.

Думаю, что он чисто отсудил дерби, он вырос за последнее время. Но через огонь и воду он будет проходить каждую игру, на которой будет работать, это испытание для каждого судьи. Казалось бы, не самая сложная игра может, к сожалению, обернуться какими-то трудностями.