Андрей Будогосский: "Сельдяков успешно отсудил матч ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитр Владимир Сельдяков хорошо отработал на матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1). Руководитель отметил, что судья не допустил ошибок и оценил его профессиональный рост.
– На мой взгляд, Сельдяков отсудил успешно, – цитирует ТАСС Будогосского. – Какие-то ошибки всегда бывают, в любом матче не бывает игр, в которых судья не допустил бы ни одной ошибки. Другой вопрос, насколько они значимые и как влияют на ход встречи и на ее результат. Полагаю, что Сельдяков таких ошибок не допустил.
Думаю, что он чисто отсудил дерби, он вырос за последнее время. Но через огонь и воду он будет проходить каждую игру, на которой будет работать, это испытание для каждого судьи. Казалось бы, не самая сложная игра может, к сожалению, обернуться какими-то трудностями.
Михаил_Россиянин
Бугага... За толчок Джикией Вернблума после остановки игры - всего лишь желтая. За тычок Промесом лежащего Вернблума после остановки игры - всего лишь желтая. Будогосский с Сельдяковым, похоже, свои правила какие имеют.
19:24 14 августа
Podvodnik
Ты расскажи о Турбине, своём протяже, как он судит. РФС надо гнать Будогосского. Он не профи, правил игры даже не знает.
18:06 14 августа
defender_8
Обратите внимание на высказывания судейского начальника. Он постоянно талдычит о неизбежности судейских ошибок. Это данность и вы её обязаны принять - таков смысл. Полагаю, что одна из бед российского футбола - это Будогосский, как глава судейского комитета. Не будет его, будут видеоповторы, которые прекрасно вписались в практику Кубка конфедераций. Продолжаем болтаться на задворках мирового футбола.
17:22 14 августа
Федор85
sidors, Вы лучше судейство в пользу Зенита вспомните в последнем матче. По поводу дерби: насчет вне игры Щенникова - не очевидно, может и на одной линии были, такие моменты в динамике (сантиметры) очень сложно определять, поэтому я бы не сказал, что это была ошибка. В моменте с пенальти, я бы тоже не поставил ни на Промесе, ни на Фернандесе. В целом нормально отсудил. Спартак не готов играть 90 минут на текущий момент + травмы, поэтому и проигрываем... Болельщик Спартака.
17:07 14 августа
sidors
пенальти не поставил в ворота Спартака и время добавил целый овертайм- значит отлично! Помниться когда Зенит играл ничью с Рубином -2(ДВЕ) минуты добавил, но не помогло, Зенит умудрился забить в эти две минуты.
16:54 14 августа
MaMoHTuK
Какой гол из вне игры, лол? Просто диву даюсь, глаза у свиней вообще откуда растут? Или видим только то, что хотим видеть?
16:32 14 августа
marksan
А шо оно ещё может промычать?
16:21 14 августа
Странник-777
Ну да. Не поставил по пеналю в те и другие ворота. Засчитал гол из вне игры Щенникова. А так вообщем, без ошибок...
16:03 14 августа