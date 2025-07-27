«Рубин» — «Зенит»: казанцы отыграли один мяч

«Рубин» сократил отставание в счете в матче против «Зенита» во 2-м туре РПЛ — 1:2.

На 48-й минуте отличился Велдин Ходжа.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.