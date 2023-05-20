Бывший судья Синяев: «Изначально прыжок Захаряна в ноги выглядел страшно, поэтому последовало удаление»

Экс-арбитр Анатолий Синяев прокомментировал спорный эпизод, который произошел в матче 28-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Динамо» (0:3).

В первом тайме матча главный судья Василий Казарцев отменил удаление полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

Изначально Казарцев показал красную карточку хавбеку за грубый подкат на Давиде Караеве, но после просмотра ВАР изменил свое решение. По итогам эпизода футболист получил желтую карточку.

«Казарцев после вмешательства ВАР принял верное решение. Изначально прыжок в ноги выглядел страшно, поэтому последовало удаление. Но хорошо, что ВАР обратил внимание на недостаточно серьезный контакт. Безрассудный фол со стороны Захаряна, желтая карточка», — приводит слова Синяева «РБ Спорт».

«Динамо» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.