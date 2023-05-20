«Торпедо» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогу матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал для «СЭ» поражение команды в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3).

«По игре ничего не могу сказать. Будем обращаться в ЭСК РФС по эпизоду с не удалением Захаряном? Нет. ВАР разобрался в этом эпизоде», — сказал Савин «СЭ».

«Динамо» поднялось на 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 28 матчей.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку с 13 очками.