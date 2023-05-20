Павлюченко: «Спартак» обязан отдать все силы на поле, чтобы обыграть ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА сейчас на ходу. У команды Федотова очень хорошая весна получается. Чтобы их обыграть, «Спартак» обязан отдать все силы на поле, по-другому не получится. Важно то, в каком состоянии к матчу подойдет Промес. К сожалению, в атакующей игре красно-белых прослеживается серьезная зависимость от формы их лидера. С одной стороны, это хорошо, когда на поле есть футболист, который может решить исход матча, а с другой, это может стать проблемой для команды, если сопернику удастся закрыть такого игрока. А матч будет за шесть очков, бесспорно», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Матч пройдет завтра, 21 мая, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — 16.30 мск.