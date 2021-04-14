Алексей Стукалов: «Спартак»? В отдельно взятом матче можно обыграть любого»

Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов – о том, почему он все-таки согласился встать у руля команды в такой непростой момент.

– В первый раз вы отказали Шамилю Газизову. Принимая второе предложение, понимали, что сильно рискуете? Ведь если «Уфа» не останется в премьер-лиге, крайним можете стать именно вы...

– Я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Но мне нужно уже было делать следующий шаг в карьере, двигаться вперед. Первое предложение «Уфы» я был не готов принять, так как на тот момент «Велес» только входил в сезон: нам надо было сохранить прописку в ФНЛ. Потом я дал понять президенту клуба, что если меня позовут в РПЛ, я буду рассматривать этот вариант. Так что он был в курсе всех этих моментов. И вот теперь я в «Уфе».

– Но календарь у вашей команды просто аховый: «Спартак», «Сочи», ЦСКА, «Зенит». Со стороны ваше решение отчасти кажется самоубийством.

– Когда я только решил принять «Уфу», мне все только и говорили про тяжелый календарь. Так вот, мы слово «тяжелый» заменили на «рабочий». То, что написано на бумаге, еще нужно переложить на поле. С любым соперником можно играть. Понятно, если со «Спартаком» встречаться десять раз, красно-белые, по всей видимости, наберут больше очков, чем мы. Но вот в отдельно взятом матче можно взять верх над любым клубом. Мы с ребятами это все обговорили и начали готовиться к следующей игре.

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» – «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало встречи – в 19.00 (мск).

(Виталий Айрапетов)

«Для Газизова важно набрать очки, а не насолить «Спартаку». Интервью с новым главным тренером «Уфы»