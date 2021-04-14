Андрей Малахов: «Семья Мамаевых просто торгует историями вокруг себя»

Известный телеведущий Андрей Малахов в рамках своего мастер-класса для студентов ИГСУ РАНХиГС прокомментировал ситуацию вокруг любовницы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалась их подруга. Это все заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории. Так же, как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это все чистый хайп, манипулирование над СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги. Журналистика последних 4 лет разрушена молодыми редакторами, которые не умеют договариваться с людьми. Они могут только предлагать деньги. А Мамаева сама хайповала, крутилась на разных каналах. Эта история стала для нее наказанием, потому что она до такой степени дохайповала, что дала подруге бесплатное интервью для YouTube-канала. А телевизионные каналы могут брать вырезки оттуда, так что мы показывали куски этого интервью, где она полуобнюханная сидит и рассказывает про свою жизнь. Потом она забыла, что давала согласие на публикацию, звонила подруге и говорила, какая она тварь, что выложила это интервью. Его тут же удалили после нашего эфира, а Алана продолжила продавать интервью.

Эта семья просто торгует историями вокруг себя. Алана понимает, что может продавать себя только в качестве жены Павла Мамаева, его контрактами либо собой. Больше она неинтересна. Это правда, то же самое касается и рэперов, которые желают денег за интервью", — передает слова Малахова корреспондент «СЭ».

Также он оценил, как эта история сказывается на репутации Павла Мамаева.

«Мне все равно на репутацию самого Павла еще после той истории с мордобоями. Сколько всего они тогда натворили еще и заплатили людям, чтобы они молчали. Но это уже прошедшая история», — добавил Малахов.

Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу. 18 марта модель рассказала «СЭ» об отношениях с Мамаевым.

(Ангелина Коляда)