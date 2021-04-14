Главный тренер «Уфы» назвал дефицитные позиции в российском футболе

Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов порассуждал о проблемах молодежного футбола в России.

— Вы известны своим умением работать с молодежью. Есть ли в ФНЛ игроки до 23 лет, которые уже сейчас готовы выступать в РПЛ? Есть ли резерв у нашего футбола?

— Однозначно, резерв есть, и он большой. Просто надо доверять парням, надо их подтаскивать. Много интересных игроков, в том числе и в «Велесе». Да в каждой команде ФНЛ есть один-два исполнителя, которые были бы интересны клубам РПЛ. Считаю, представители элитного дивизиона должны заглядывать в ФНЛ и ПФЛ.

— Самая дефицитная позиция в нашем футболе?

— Я вас удивлять не стану. Центральные защитники и нападающие. Кроме того, нам не хватает еще и крайних защитников, которые способны одинаково удачно действовать как в обороне, так и в атаке.

— Похоже, Юрий Жирков будет играть в сборной России до пенсии.

— Ну вот видите, мы с вами этот вопрос, получается, и обсудили.

— После неудачи сборной России на молодежном Евро вновь пошли разговоры, что наши футболисты просто не обучены...

— Мы об этой проблеме говорим много-много лет. Но только особо ничего не улучшается. Знаю, что РФС хочет что-то глобально поменять. Появляются академии. Через какое-то время это даст свой эффект. Но пока приходится признать, что техническое оснащение ребят, их тактическая выучка явно оставляют желать лучшего. И ко мне приходили молодые футболисты, которых нужно было переучивать. Так что вопрос актуален.

Стукалов возглавил «Уфу» 9 апреля. До этого он работал в «Велесе» с 2019 года.

(Виталий Айрапетов)

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