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5 сентября, 17:00

Стрепетов считает, что «Зенит» мог обыгрывать «Спартак» с крупным счетом после первого тайма

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал победу питерского клуба в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Я ожидал от этого матча большего, — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова. — «Спартак» при явном преимуществе «Зенита» вел в счете после первого тайма, но гости создали огромное количество голевых моментов, трудно перечислить всех футболистов, которые могли отличиться. Было видно, что зенитовцы легко взламывают оборону «Спартака», москвичи оборонялись как могли. Но крупный счет в пользу «Зенита» мог быть уже до перерыва. Хотя Соболев в эпизоде с забитым мячом сыграл просто блестяще — он эту атаку организовал, он же ее и завершил. И удивительно, что Абаскаль его заменил по ходу игры — этот футболист доставлял большие проблемы обороне «Зенита».

Питерский клуб набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и занимает пятую строчку с 16 очками.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», красно-белые в этот же день сыграют в гостях с «Ростовом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-u-zenita-s-ego-brazil-skimi-kruzhevami-eshhe-est-potentsial/
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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