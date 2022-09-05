Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход Кузьмичева в «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что защитник уральского клуба Иван Кузьмичев может перейти в «Локомотив».

«Раз коллеги утверждают, у них и спроси. У меня еще никаких бумаг на подписи нет, никто со мной еще не разговаривал. «Локомотив» со мной не связывался», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее агент защитника Валериюс Мижигурскис подтвердил «СЭ» факт переговоров.

5 сентября «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры с «Уралом» об аренде 21-летнего защитника.

За «Урал» Кузьмичев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.