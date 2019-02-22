Алексей Сорокин – о том, почему не выдвигал свою кандидатуру на пост главы РФС

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин после избрания Александра Дюкова на пост президента РФС высказался о перспективах совместной работы.

– Почему вы, в отличие от Дюкова, не выдвигали свою кандидатуру?

– Потому что у меня уже есть работа.

– У него тоже.

– (смеется) Видите, у каждого своя работа. Не могу ответить на этот вопрос, так сложилось.

– Когда этот вариант отпал, если он был?

– Всерьез это скорее обсуждалось в прессе. Я никогда и нигде не подавал признаков того, что желаю стать президентом РФС. По многим причинам. Поэтому это осталось на уровне слухов.

– А какие причины?

– Почему вы решили, что я должен им стать. Я никогда не высказывал своих задач, связанных с РФС. У меня были определенные задачи, я их выполнил. Потом страна предложила мне несколько иную работу и я согласился (после завершения ЧМ-2018, при подготовке к которому Сорокин также занимал пост гендиректора, он перешел в ВЭБ на должность замереда. – Прим. "СЭ").

– Как бы вы охарактеризовали Александра Дюкова?

– Мы, к сожалению, мало с ним знакомы. Несколько раз общались, но я не могу сказать, что мы хорошо друг друга знаем. (Андрей Михайлов)​