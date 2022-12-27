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Агент Сафонов: «Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом»

Алина Савинова
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Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов. И неудача, которая была у него в «Рубине», откуда его последний раз убрали, ни о чем не говорит. Он в боевом состоянии. Разбудили медведя, сейчас он покажет.

Я думаю, в защите у него появится кто-то из аргентинцев или из Латинской Америки. Бердыев — суеверный, мало ли кто-то подведет в нехорошем смысле, старается кроить защиту из иностранцев. А смотреть в паспорт ему не нужно. Анчелотти и другие доказывают, что в этом возрасте можно работать", — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

25 декабря «Сочи» официально объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды. Специалист начнет работу с нового года. Предыдущим его местом работы был иранский «Трактор».

На данный момент «Сочи» занимает девятое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-berdy-ev-ne-p-et-ne-kurit-tak-chto-smotret-v-ego-pasport-ne-nuzhno/
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РПЛ
ФК Сочи
Алексей Сафонов
Курбан Бердыев
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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