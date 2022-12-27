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Сегодня, 17:47

Валерий Баринов — о переходе РФС в АФК: «Не знаю, насколько верен этот шаг, но я за движение»

Алина Савинова
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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне как болельщику интересно все, и Азиатская конфедерация. Что касается перехода, тут двоякое решение. Оставаться и ждать нет смысла. Лично моей жизни, боюсь, не хватит на возвращение в турниры УЕФА. Не знаю, насколько верен этот шаг. Большинство специалистов считают, что это путь на дно. Я не очень доверяю нашему футбольно-спортивному начальству и тем решениям, которые они принимают. Мне кажется это неинтересным, но я за движение. А просто стоять и ждать, когда нам флаг дадут или не дадут... Может быть, нас заставят становиться на одно колено? За что-нибудь. Это не соответствует статусу нашей страны», — приводит Metaratings.ru слова Баринова.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/aktyer-barinov-uefa-ne-prinimaet-eshchye-i-krymskie-komandy-a-v-aziyu-mozhet-byt-primut-vsyu-rossiyu-1451296/
Футбол
РФС
Валерий Баринов
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3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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