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Алексей Попов — о новом тренере «Спартака»: «Если бы позвали Моуринью под юбилей, они бы выиграли чемпионат?»

15:34
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Экс-капитан «Амкара» Алексей Попов высказался о ситуации в «Спартаке» и перспективах нового главного тренера москвичей Руя Витории.

— Ситуация, сложившаяся в «Спартаке», затмила все остальные инфоповоды. Насколько правильно выносить сор из избы за пару дней до объявления Витории главным тренером?

— Видимо, Зарема очень импульсивный человек. Возможно, она месяц-полтора как-то влияла на результат, на мнение окружающих и сейчас решила высказаться, а ей стали перечить и все закрутилось. Но не думаю, что это станет каким-то ударом по «Спартаку». Как будет тренировать Витория и чего он достигнет, никто не знает. Так все говорили и про Николича — когда Марко приходил в «Локомотив», его называли ноунеймом, но он дал результат. Было понятно, что человек качественно работал прежде и со всеми клубами добивался успеха. «Локомотив» стал одной из лучших команд чемпионата России. Витория тоже очень серьезный тренер. Да, пару лет человек провел в Саудовской Аравии, сложно сказать, какая у него сейчас квалификация, не растерял ли он прыть. Но однозначно тренер качественный, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

— Самое то под 100-летний юбилей?

— А кого вы хотите пригласить? Если бы позвали Моуринью под юбилей, было бы самое то и они бы выиграли чемпионат? Никто не знает, как и что может сложиться. Ходят слухи, что «Лукойл» обанкротится — это значит, что «Спартак» вылетит в ФНЛ?

— Витория сильнее Фонсеки и Индзаги?

— Он слабее Фонсеки, потому что Паулу работал в пост-советском пространстве и добивался результата. У него больше опыта взаимодействия с такими клубами. А Индзаги кроме Италии нигде не работал, а это своеобразная страна, другой менталитет. Но при этом Витория, повторюсь, грамотный специалист. Он решился переехать в арабскую страну, в совсем другой мир — там иная еда, иное отношение к людям, иная походка на улице даже. Но и там подстроился и сделал результат. Это о многом говорит.

— Почему во время конфликта Заремы и Попова никак не проявил себя Федун?

— Федун любит шоу. Все хорошо, о «Спартаке» говорят даже после окончания чемпионата, клуб мелькает в соцсетях. Думаю, его все устраивает.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-cherchesov-uvez-komandu-ot-russkoj-dejstvitel-nosti/

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