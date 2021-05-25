«Спартака» сообщил, что Ларссон и Промес отправились в расположение своих сборных

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что Джордан Ларссон и Квинси Промес отправились в расположение своих сборных.

«Джорди и Квинси уже находятся в расположении своих сборных и готовятся к Евро-2020 », — говорится в сообщении.

Футболисты будут готовится к чемпионату Европы-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля.