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«Спартака» сообщил, что Ларссон и Промес отправились в расположение своих сборных

14:55
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Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что Джордан Ларссон и Квинси Промес отправились в расположение своих сборных.

«Джорди и Квинси уже находятся в расположении своих сборных и готовятся к Евро-2020», — говорится в сообщении.

Футболисты будут готовится к чемпионату Европы-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля.

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