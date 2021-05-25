«Спартака» сообщил, что Ларссон и Промес отправились в расположение своих сборных
14:55
Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что Джордан Ларссон и Квинси Промес отправились в расположение своих сборных.
«Джорди и Квинси уже находятся в расположении своих сборных и готовятся к Евро-2020», — говорится в сообщении.
Футболисты будут готовится к чемпионату Европы-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля.
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