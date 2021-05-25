Ловрен поздравил болельщиков с днем рождения «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в своем Instagram поздравил болельщиков с днем рождения петербургского клуба.

«Зенит» и Санкт-Петербург: в гармонии 96 лет! 25 мая мы отмечаем основание нашего клуба. «Зенит» был гордостью и одним из самых ярких символов нашего города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал все виды побед, и вместе мы выиграли все возможные внутренние трофеи, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В этом году мы выиграли российский чемпионат третий год подряд и доказали, что являемся лучшим футбольным клубом страны, а также обеспечили Санкт-Петербург статусом футбольной столицы России», — написал Ловрен.

Напомним, датой основания «Зенита» считается 25 мая 1925 года. Клуб в честь своего 96-летия показал поздравительное видео, в котором была представлена новая версия клубного гимна.