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Губернатор Тульской области — о ничьей «Арсенала» с ЦСКА: «Могли победить»

16:08
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился впечатлениями после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

«Как мне матч? Могли победить», — сказал Демин.

«Арсенал» провел первый матч после возвращения в команду главного тренера Миодрага Божовича, который 3 сентября сменил на этом посту Дмитрия Парфенова.

Арсенал Т — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Сергей Федоров все материалы автора

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