Губернатор Тульской области — о ничьей «Арсенала» с ЦСКА: «Могли победить»
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился впечатлениями после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
«Как мне матч? Могли победить», — сказал Демин.
«Арсенал» провел первый матч после возвращения в команду главного тренера Миодрага Божовича, который 3 сентября сменил на этом посту Дмитрия Парфенова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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