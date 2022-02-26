Алексей Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в матче со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (2:0). Голы забили Юсуф Языджи и Бактиер Зайнутдинов.

«Была интересная и бескомпромиссная игра. Мы создали больше голевых моментов и заслуженно победили. Первый матч после сборов всегда непростой. Если говорить глобально, то я доволен.

Насколько отличался «Спартак» Витории от Ваноли? Отличался. Нам было сложнее их анализировать. Они закрыли последние игры. Если говорить глобально, то отличия заметны в каких-то нюансах. До просмотра записи этой игры ничего больше сказать не могу», — сказал Березуцкий.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).