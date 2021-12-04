Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

— Совершенно не получились первые 45 минут. Мы создали первый опасный момент, но после этого «Крылья» в первом тайме контролировали игру. Во второй половине встречи смогли переломить ее, выглядели лучше соперника. Может быть, результат не совсем логичный, игра меня и тренерский штаб не устраивает. Но победа есть победа, — приводит слова Березуцкого сайт ЦСКА.

— Может ли Эджуке выполнять роль лидера, которым был Влашич?

— Сегодня он совершил очень хороший проход, отдал великолепный пас. Посмотрим, на данный момент говорить об этом пока тяжело.

— Мухин стал сильнее в ЦСКА?

— Я доволен его прогрессом и его игрой.

— Что все-таки не получилось в первом тайме?

— Где-то торопились, где-то были сумбурные действия, в первую очередь в контроле мяча. Есть вопросы и к отношению к делу. Во втором тайме все стало гораздо лучше.