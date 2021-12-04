Алексей Березуцкий — о победе над «Крыльями»: «Совершенно не получились первые 45 минут»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).
— Совершенно не получились первые 45 минут. Мы создали первый опасный момент, но после этого «Крылья» в первом тайме контролировали игру. Во второй половине встречи смогли переломить ее, выглядели лучше соперника. Может быть, результат не совсем логичный, игра меня и тренерский штаб не устраивает. Но победа есть победа, — приводит слова Березуцкого сайт ЦСКА.
— Может ли Эджуке выполнять роль лидера, которым был Влашич?
— Сегодня он совершил очень хороший проход, отдал великолепный пас. Посмотрим, на данный момент говорить об этом пока тяжело.
— Мухин стал сильнее в ЦСКА?
— Я доволен его прогрессом и его игрой.
— Что все-таки не получилось в первом тайме?
— Где-то торопились, где-то были сумбурные действия, в первую очередь в контроле мяча. Есть вопросы и к отношению к делу. Во втором тайме все стало гораздо лучше.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-rezultat-ne-sovsem-logichnyy-no-pobeda-est-pobeda/
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