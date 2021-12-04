«Локомотив» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ
4 декабря в Москве «Локомотив» на своем поле сыграет с «Уралом» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России.
Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Она начнется в 18.55.
«Локомотив» с 25 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (13 баллов) и 16-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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