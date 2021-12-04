«Просто бизнес». Ловчев — о трансфере Свинова из «Факела» в «Спартак»
Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание 21-летнего голкипера «Факела» Ильи Свинова.
«Не знаю, о ком идет разговор, мне даже обсуждать нечего. Купили и купили, значит есть деньги. Сегодня это не только футбол, это еще некий бизнес: купить, а потом продать», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Илья Свинов выступал за «Факел» с июля 2021-го. В текущем сезоне он провел 24 матча за воронежскую команду и пропустил 22 гола. Контракт вратаря со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.
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