Алексей Березуцкий о дерби: «Жду открытый футбол с обилием голов»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Я бы не сказал, что дерби в роли тренера отличается от дерби в роли игрока, но, действительно, тренером я участвую в такой игре в первый раз. Игра в три центральных защитника означает, что ЦСКА пытается отзеркалить схему «Спартака»? Мы три последних игры играем в три защитника, это совсем, по-моему, не похоже на то, что мы зеркалим схему «Спартака». Можно сказать, что и «Спартак» зеркалит схему ЦСКА. Надеюсь, будет открытый, интересный футбол с обилием голов. Какой фактор может стать решающим? Думаю, кто выиграет борьбу — тот и победит сегодня. Выход Литвинова в старте у «Спартака» — преимущество ЦСКА? Нет, у обеих команд есть и кадровые, и игровые проблемы», — сказал в эфире matchtv.ru Березуцкий.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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