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Алексей Березуцкий: «Карраскаль понимает футбол, техничный, может обыграть»

Алексей Березуцкий оценил дебют Карраскаля в составе ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги товарищеского матча против «Рубина» (1:1).

— В первом тайме «Рубин», скорее всего, имел преимущество, во втором уже мы играли гораздо лучше. Хороший спарринг перед возобновлением сезона, — цитирует тренера сайт ЦСКА.

— Все новички вышли в старте, решили сразу проверить их в бою?

— Нет, было запланировано, что в первом тайме или во втором играть будут все, так как нас не очень много получилось сегодня.

— Еще не говорили про Карраскаля, как можете прокомментировать его приход и удаление?

— Он понимает футбол, техничный, может обыграть. В общем, игрок атакующей тройки или четверки — в зависимости от схемы. Удаление — не знаю, было или нет. Это товарищеский матч, судья зачем-то решил дать две желтые. Совершенно нет смысла об этом говорить.

— Вместо него вышел Чиди. Вы с Леонидом Викторовичем сразу договаривались о возможности замены удаленного игрока?

— Да, на всех товарищеских матчах перед началом обговариваются правила. Удаленный игрок может быть заменен, можно делать обратные замены — это обычная практика на сборах.

Источник: https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/poluchili-khoroshuyu-nagruzku-ostaetsya-proanalizirovat-oshibki-v-atake-i-v-oborone/
Алексей Березуцкий
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