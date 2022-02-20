Алексей Березуцкий: «Карраскаль понимает футбол, техничный, может обыграть»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги товарищеского матча против «Рубина» (1:1).

— В первом тайме «Рубин», скорее всего, имел преимущество, во втором уже мы играли гораздо лучше. Хороший спарринг перед возобновлением сезона, — цитирует тренера сайт ЦСКА.

— Все новички вышли в старте, решили сразу проверить их в бою?

— Нет, было запланировано, что в первом тайме или во втором играть будут все, так как нас не очень много получилось сегодня.

— Еще не говорили про Карраскаля, как можете прокомментировать его приход и удаление?

— Он понимает футбол, техничный, может обыграть. В общем, игрок атакующей тройки или четверки — в зависимости от схемы. Удаление — не знаю, было или нет. Это товарищеский матч, судья зачем-то решил дать две желтые. Совершенно нет смысла об этом говорить.

— Вместо него вышел Чиди. Вы с Леонидом Викторовичем сразу договаривались о возможности замены удаленного игрока?

— Да, на всех товарищеских матчах перед началом обговариваются правила. Удаленный игрок может быть заменен, можно делать обратные замены — это обычная практика на сборах.