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Сегодня, 21:10

ЦСКА отменил товарищеский матч против «Текстильщика»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что товарищеский матч против «Текстильщика», который должен был пройти 21 февраля, не состоится.

— Поступила информация, что отменена игра с «Текстильщиком»...

— Да, изначально планировалось, что в ней сыграют те, кто не вышел сегодня. Хотели дать футболистам по 90 минут, а на второй матч взять нескольких игроков из молодежки. Но ввиду того, что пришлось бы брать не нескольких, а пять, шесть или семь человек, игра утратила смысл, это было понятно еще вчера, — цитирует тренера сайт красно-синих.

20 февраля ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Источник: https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/poluchili-khoroshuyu-nagruzku-ostaetsya-proanalizirovat-oshibki-v-atake-i-v-oborone/
Алексей Березуцкий
ФК Текстильщик (Иваново)
ФК ЦСКА (Москва)
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