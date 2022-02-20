ЦСКА отменил товарищеский матч против «Текстильщика»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что товарищеский матч против «Текстильщика», который должен был пройти 21 февраля, не состоится.

— Поступила информация, что отменена игра с «Текстильщиком»...

— Да, изначально планировалось, что в ней сыграют те, кто не вышел сегодня. Хотели дать футболистам по 90 минут, а на второй матч взять нескольких игроков из молодежки. Но ввиду того, что пришлось бы брать не нескольких, а пять, шесть или семь человек, игра утратила смысл, это было понятно еще вчера, — цитирует тренера сайт красно-синих.

20 февраля ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с «Рубином» (1:1).