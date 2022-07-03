Соболев — об Абаскале: «Приятное первое впечатление от тренера»
Соболев отметил приятное впечатлением от работы с Абаскалем
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
«Хорошо поработали, сыграли три игры. Процентов на 95 готовы к сезону. Качественная работа — все через мяч. Думаю, что не только мне, а всем очень понравилось. Приятное первое впечатление от тренера. Думаю, у нас все будет хорошо.
Не могу сказать, что тактика особо изменилась. Для меня особой разницы нет. Да, тренер хочет играть маленько в другой футбол. Мы отрабатываем это на тренировках и вроде бы пока неплохо получается. Посмотрим, как это будет в сезоне», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.
Первый официальный матч красно-белые проведут 9 июля. Команда сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
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