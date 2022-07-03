Гонорары судей РПЛ останутся прежними. Их могут увеличить только в следующем году

По данным «СЭ», во время сбора рефери РПЛ, который проходит в эти дни в Подмосковье, арбитрам объявили, что судейские гонорары вырастут не с начала сезона-2022/23, а только весной 2023 года. То есть почти двукратное увеличение, о котором поначалу было заявлено в середине июня, может произойти примерно в марте.

Сегодня гонорар судьи за матч чемпионата России составляет 115 тысяч рублей, ассистента — 55 тысяч, резервного — 8,7 тысячи, видеоарбитра — 57,5 тысячи, ассистента видеоарбитра — 28,75 тысячи.

Предполагалось, что вознаграждение за одну игру, например, у арбитра возрастет до 200 тысяч.