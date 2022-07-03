Семин прокомментировал уход Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона из ЦСКА
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход футболистов ЦСКА Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона из-за приостановки контрактов.
«Конечно, Эджуке — потеря для ЦСКА, он хороший дриблер, так же, как и Сигурдссон. Они — игроки хорошего уровня. К этому надо быть готовыми, что легионеры могут приостановить контракты. Иностранцы в данной ситуации будут покидать команду, поэтому, наверное, надо делать акцент на своих игроках.
Ничего страшного, что многие футболисты покинули клуб. ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание и задачи стоят такие же. Справится ли Федотов? У него стоит задача, надо с ней справляться», — сказал Семин Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.
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3
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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