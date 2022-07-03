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Семин прокомментировал уход Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона из ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход футболистов ЦСКА Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона из-за приостановки контрактов.

«Конечно, Эджуке — потеря для ЦСКА, он хороший дриблер, так же, как и Сигурдссон. Они — игроки хорошего уровня. К этому надо быть готовыми, что легионеры могут приостановить контракты. Иностранцы в данной ситуации будут покидать команду, поэтому, наверное, надо делать акцент на своих игроках.

Ничего страшного, что многие футболисты покинули клуб. ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание и задачи стоят такие же. Справится ли Федотов? У него стоит задача, надо с ней справляться», — сказал Семин Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сигурдссон в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Венецию». В 11 матчах он не отметился результативными действиями. Контракт хавбека рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/semin-nichego-strashnogo-chto-mnogie-futbolisty-pokinuli-tsska-komanda-vsegda-borolas-za-chempionsko-1304115/
Арнор Сигурдссон
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
Юрий Семин
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