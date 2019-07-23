Александр Соболев: "Звонка Черчесова не жду до зимы. А может, и до лета"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев подчеркнул, что не думает о возможном вызове в сборную России после удачных стартовых туров. Форвард сперва сделал дубль в игре с ЦСКА (2:0), а затем забил эффектный гол "Арсеналу" ударом через себя (2:3).

– Вас справедливо называют пока открытием этого чемпионата. Когда видите звонок с незнакомого номера, сердце не екает? Не думаете, что вам звонит Станислав Черчесов?

– Да нет, конечно! Об этом даже и мыслей не может быть.

– Почему же?

– Так прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное – в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу "Крыльям".

– Значит, до конца первой части чемпионата не ждете вызова в сборную?

– До зимы – точно не жду. А, может быть, даже и до лета. Все зависит от моей игры. Если продолжу показывать качественный футбол, то, наверное, все реально. Не два матча, а 10-15. Сейчас рано делать выводы. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Соболева - скоро в "СЭ"