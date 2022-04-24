Александр Шикунов: «Ростов» не играл на Кубок, Карпин умеет настраивать ребят. Полный стадион. Посмотрим, как это все выдержит «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов порассуждал о том, как закончится матч этих команд в 26-м туре РПЛ.

— Никакого преимущества у «Спартака» над «Ростовом» не вижу. 50 на 50. Дончане сейчас на эмоциональном подъеме после трех побед. Плюс они физически лучше готовы, свежее, так как не играли на Кубок. Думаю, Карпин настроит ребят должным образом. Ну и на трибунах, полагаю, будет около 30 тысяч. Поглядим, как «Спартак» это все выдержит. Нас ждет хорошее зрелище, праздник.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет сегодня, 24 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ команда Паоло Ваноли набрала 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. Клуб из Ростова также набрал 31 балл, но располагается на девятой позиции, опережая москвичей по дополнительным показателям.