«Рубин» — «Арсенал»: Ломовицкий открыл счет в матче

«Рубин» принимает тульский «Арсенал» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

На 22-й минуте матча Александр Ломовицкий забил первый гол в матче. Счет 1:0 в пользу казанской команды.

«Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.