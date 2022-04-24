Почему «Ростов» прогрессирует? Мнение Шикунова
Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов назвал причины, по которым команда Валерия Карпина одержала три победы подряд.
— Давайте о «Ростове». В чем фишка этой команды, которая одержала уже три победы подряд?
— Там подобрались добротные игроки. Великолепная линия атаки. Полоз, Комличенко, Соу. Быстрые фланги, дерзкая молодежь. Карпин умеет встряхнуть ребят, зарядить их. Это конек Валерия Георгиевича.
— Сейчас многие хвалят Щетинина. Какой потенциал у этого полузащитника?
— Не берусь судить. Сейчас он выглядит очень здорово. Но я его близко не знаю. Парень с данными, все время на острие, открывается, пашет. Классный пацан. Дай бог, чтобы не перестал прогрессировать. Слишком молодая команда? Нормальная. По нынешним временам— пойдет. Мы же не знаем, что будет дальше. Может быть, в следующем сезоне именно эта молодежь начнет задавать тон. Появится крепкий русский костяк. Разве плохо?
«Ростов» в последних трех матчах обыграл «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1) и «Арсенал» (2:1). Команда Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0