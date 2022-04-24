Почему «Ростов» прогрессирует? Мнение Шикунова

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов назвал причины, по которым команда Валерия Карпина одержала три победы подряд.

— Давайте о «Ростове». В чем фишка этой команды, которая одержала уже три победы подряд?

— Там подобрались добротные игроки. Великолепная линия атаки. Полоз, Комличенко, Соу. Быстрые фланги, дерзкая молодежь. Карпин умеет встряхнуть ребят, зарядить их. Это конек Валерия Георгиевича.

— Сейчас многие хвалят Щетинина. Какой потенциал у этого полузащитника?

— Не берусь судить. Сейчас он выглядит очень здорово. Но я его близко не знаю. Парень с данными, все время на острие, открывается, пашет. Классный пацан. Дай бог, чтобы не перестал прогрессировать. Слишком молодая команда? Нормальная. По нынешним временам— пойдет. Мы же не знаем, что будет дальше. Может быть, в следующем сезоне именно эта молодежь начнет задавать тон. Появится крепкий русский костяк. Разве плохо?

«Ростов» в последних трех матчах обыграл «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1) и «Арсенал» (2:1). Команда Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.