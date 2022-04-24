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Почему «Ростов» прогрессирует? Мнение Шикунова

Шикунов объяснил, почему «Ростов» одержала три победы подряд
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов назвал причины, по которым команда Валерия Карпина одержала три победы подряд.

— Давайте о «Ростове». В чем фишка этой команды, которая одержала уже три победы подряд?

— Там подобрались добротные игроки. Великолепная линия атаки. Полоз, Комличенко, Соу. Быстрые фланги, дерзкая молодежь. Карпин умеет встряхнуть ребят, зарядить их. Это конек Валерия Георгиевича.

— Сейчас многие хвалят Щетинина. Какой потенциал у этого полузащитника?

— Не берусь судить. Сейчас он выглядит очень здорово. Но я его близко не знаю. Парень с данными, все время на острие, открывается, пашет. Классный пацан. Дай бог, чтобы не перестал прогрессировать. Слишком молодая команда? Нормальная. По нынешним временам— пойдет. Мы же не знаем, что будет дальше. Может быть, в следующем сезоне именно эта молодежь начнет задавать тон. Появится крепкий русский костяк. Разве плохо?

«Ростов» в последних трех матчах обыграл «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1) и «Арсенал» (2:1). Команда Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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 - : -
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П
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Краснодар

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