Шикунов — об отсутствии трансферов на вход у «Краснодара» прошедшей зимой: «Возможно, это к лучшему»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие приобретений у «Краснодара» в прошедшее трансферное окно.

«Посмотрим, возможно, это к лучшему. Пока другие будут вставлять своих 20-30-миллионых игроков, «Краснодар» своим составом будет спокойненько идти. У них же все нормально по игре, в принципе», — сказал Шикунов «СЭ».

В первом матче после зимней паузы «Краснодар» сыграет против «Крыльев Советов» в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Александр Абустин