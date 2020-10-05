Александр Мостовой: «В концовке матча со «Спартаком» «Зенит» слишком отошел к своей штрафной»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Зенит» может быть недоволен исходом матча со красно-белыми (1:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

«Думаю, «Зенит» может быть недоволен исходом встречи, — цитируют Мостового «Известия». — Эта ничья в пользу красно-белых. Питерцы контролировали ход матча, создали больше моментов, особенно в первом тайме, но не реализовали их, а затем что-то надломилось. В концовке встречи, ведя в счете, «Зенит» зачем-то слишком отошел к своей штрафной площади, «Спартак» хорошо провел последние десять минут основного времени и воспользовался шансами. Не знаю, почему «Зенит» не смог спокойно довести эту встречу, но он явно не был нацелен упускать победу. В любом случае этой ничьей больше могут довольствоваться конкуренты двух лидеров».

«Спартак» и «Зенит» после десяти туров набрали больше всех очков — по 21. По дополнительным показателям лидирует клуб из Санкт-Петербурга.