Карпин выдал худший старт среди тренеров «Динамо» за последние 19 лет

«Динамо» на своем поле проиграло «Акрону» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

Летом бело-голубых возглавил Валерий Карпин. В 15 турах под его руководством «Динамо» набрало 17 очков — худший результат с 2006 года, когда команду тренировал Юрий Семин, сообщает Opta Sports.

Кроме того, «Динамо» показало худший результат по пропущенным голам за 15 матчей с 2001 года.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.