Мостовой — о переговорах «Спартака» по трансферу Сауся: «Хороших русских пареньков надо замечать, правильно»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере защитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Хороших русских пареньков надо замечать, правильно. С ужесточением лимита отечественные игроки нужны. «Балтика» получит деньги — тоже хорошо. Заиграет ли он? Не знаю, надо быть внутри клуба, чтобы это оценивать», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника, сообщил «СЭ», что игрок уже согласовал со «Спартаком» личные условия контракта.

Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.