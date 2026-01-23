Агент Сауся подтвердил, что игрок согласовал контракт со «Спартаком»: «Скоро он вылетит в Москву на медосмотр»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, прокомментировал «СЭ» информацию о скором переходе футболиста в «Спартак».

«Да, мы согласовали личный контракт Сауся со «Спартаком». Скоро игрок вылетит в Москву для прохождения медосмотра. Соглашение будет рассчитано до 2030 года? Детали контракта комментировать не буду», — сказал Талаев «СЭ».

Ранее, 23 января, журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» согласовал личный контракт с 22-летним россиянином до лета 2030 года.

Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.