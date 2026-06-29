Мостовой — о возможном переходе Захаряна в «Краснодар»: «Это будет отлично для клуба и самого Арсена»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном трансфере хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в «Краснодар».

«Это будет отлично для «Краснодара» и самого Захаряна. В Европе под вопросом продолжение карьеры. Аренда? А кто тебя возьмет, если ты на травме все время? Если есть вариант с «Краснодаром», то это хорошо», — сказал Мостовой «СЭ».

23-летний россиянин выступает за испанский клуб с лета 2023 года. В сезоне-2025/26 он провел 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.