Гранат о возможном предложении «Зенита» в 30 миллионов евро: «Тюкавин стоит этих денег»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» откажет «Зениту» в случае предложения по форварду на 30 миллионов евро.

«Для «Динамо» это ключевой игрок. Думаю, таких денег он стоит, потому что это один из самых лучших и перспективных нападающих нашей страны. Я бы не хотел, чтобы он уходил из «Динамо», потому что он знаком с требованиями Шварца, а Сандро знает его сильные качества», — сказал Гранат «СЭ».

В сезоне-2025/26 24-летний нападающий забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.