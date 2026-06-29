В «Оренбурге» объяснили опоздание Томпсона на сборы: «Он решает визовые вопросы»

В пресс-службе «Оренбурга» сообщили «СЭ» причину отсутствия полузащитника Хорди Томпсона на сборах команды.

«Хорди Томпсон сейчас у себя на родине в Чили, решает визовые вопросы. Скоро он должен присоединиться к команде», — сказали в пресс-службе «СЭ».

Томпсон в прошлом сезоне провел 31 матч, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Оренбург» начал тренировочный летние сборы 15 июня в Казани.