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Александр Мостовой не считает удивительным решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

23:10
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.

— Это его решение. Тебе предлагают контракт — ты его продлеваешь либо нет. Для меня здесь ничего удивительного, — сказал «СЭ» Мостовой. Конечно, как-то странно говорить об этом именно сейчас, когда сезон еще не завершен: отпуск, можно спокойно работать, контракт есть, но странностей у Тедеско прилично было.

Но мы же видим, что в последнее время и в самом «Спартаке» много чего произошло — Газизов ушел, появился Попов, которого уже забыли и не знали, где, чего он и откуда. До этого Цорна убрали, который пришел с Тедеско вместе. Если говорить об игроках, то на них это не отразится. Они сами знают, что когда у тебя через полгода заканчивается контракт, ты так же себя чувствуешь.

(Екатерина Звенигородская)

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