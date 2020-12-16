Александр Мостовой не считает удивительным решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.

— Это его решение. Тебе предлагают контракт — ты его продлеваешь либо нет. Для меня здесь ничего удивительного, — сказал «СЭ» Мостовой. Конечно, как-то странно говорить об этом именно сейчас, когда сезон еще не завершен: отпуск, можно спокойно работать, контракт есть, но странностей у Тедеско прилично было.

Но мы же видим, что в последнее время и в самом «Спартаке» много чего произошло — Газизов ушел, появился Попов, которого уже забыли и не знали, где, чего он и откуда. До этого Цорна убрали, который пришел с Тедеско вместе. Если говорить об игроках, то на них это не отразится. Они сами знают, что когда у тебя через полгода заканчивается контракт, ты так же себя чувствуешь.

(Екатерина Звенигородская)