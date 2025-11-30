Мостовой: «Подумал: слава богу «Спартаку» повезло, удаление одного, второго... Ничего себе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Я тысячу раз говорил: какая разница, кто стоит на бровке, — сказал Мостовой. — Команды всегда могут сыграть на три результата. Обыграть, выиграть или сыграть вничью. Что ты сидишь там, что там. Многие же даже не знают, что на бровке у «Спартака» не Станкович, а какой-то Романов. Играют футболисты. Я смотрел первый тайм, когда было удаление, подумал: слава богу, «Спартаку» повезло, удаление одного, второго. Думал, что они выиграют. Приехал, смотрю конец, а «Спартак» проигрывает. Думал: ничего себе. Чем футбол и прекрасен: многие читают книги, рассказывают, а получается так.

Но я бы не сказал, что «Спартак» играл хуже. Наоборот, лучше! После удаления ударов было много, но видите, как бывает. Один стандарт, вбрасывание аута и пиши пропало. И, кстати, заметьте, удалили Талалаева и команда в меньшинстве еще умудрилась выиграть! Романов? Я не знаю, кто это, поэтому не могу оценивать».

«Спартак» потерпел первое поражение после двух побед под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.