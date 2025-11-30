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Мостовой: «Подумал: слава богу «Спартаку» повезло, удаление одного, второго... Ничего себе»

Сергей Ярошенко

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

«Я тысячу раз говорил: какая разница, кто стоит на бровке, — сказал Мостовой. — Команды всегда могут сыграть на три результата. Обыграть, выиграть или сыграть вничью. Что ты сидишь там, что там. Многие же даже не знают, что на бровке у «Спартака» не Станкович, а какой-то Романов. Играют футболисты. Я смотрел первый тайм, когда было удаление, подумал: слава богу, «Спартаку» повезло, удаление одного, второго. Думал, что они выиграют. Приехал, смотрю конец, а «Спартак» проигрывает. Думал: ничего себе. Чем футбол и прекрасен: многие читают книги, рассказывают, а получается так.

Но я бы не сказал, что «Спартак» играл хуже. Наоборот, лучше! После удаления ударов было много, но видите, как бывает. Один стандарт, вбрасывание аута и пиши пропало. И, кстати, заметьте, удалили Талалаева и команда в меньшинстве еще умудрилась выиграть! Романов? Я не знаю, кто это, поэтому не могу оценивать».

«Спартак» потерпел первое поражение после двух побед под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

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Александр Мостовой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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